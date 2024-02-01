السعودية | السفارة السعودية في أمريكا تكشف حقيقة تعرض طالبة للاعتداء في إحدى مدارس شيكاغو

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أوضحت السفارة السعودية في أمريكا والقنصلية العامة في هيوستن أنه إشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام وعدد من المعرفات على منصة «إكس»، بشأن تعرض طالبة في إحدى المدارس بمدينة شيكاغو لاعتداء لفظي وجسدي ذي دوافع عنصرية، وما تمت الإشارة إليه بأن الضحية هي (مواطنة سعودية)، وبمتابعة الموضوع من قبل السفارة والقنصلية العامة في هيوستن والتواصل مع السلطات الأمريكية المعنية لم تتبين أي معلومات تشير إلى أن الضحية مواطنة سعودية، كما لم يرد إلى السفارة أو القنصلية أي بلاغات عن تعرض أي مواطنة لاعتداء في الحادثة المشار اليها.

وأشارت السفارة والقنصلية العامة عبر حسابها على منصة «إكس» إلى أنها ستستمر بمتابعة الموضوع للتثبت من الحقائق المرتبطة بالحادثة، مؤكدة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمواطنات في الأراضي الأمريكية كافة.