تراند اليوم : شاهد. تعليقات الزوار على "قط وبطة" كورنيش الخبر بعدما أثارا دهشة الرأي العام

صحيفة الخليج 365 : انتشر فيديو غريب خلال الأيام الماضية على منصة التواصل الاجتماعي "اكس"، تظهر فيه علاقة مودة غريبة بين قط وبطة حيرت المشاهدين.

ردود الأفعال

ورصدت عدسة برنامج "سيدتي" ردود الأفعال المختلفة لزوار كورنيش الخُبر الذي يتواجد فيه هذا الثنائي، حيث أعرب أحد الزوار عن تعجبه الشديد واستنكاره لهذه القصة الغير مألوفة بين القط والبطة خاصةً وأنها مستمرة لأيام حتى الآن.

قصة حب

وصرح زائر آخر عن سماعه لأكثر من قصة لهذه العلاقة فهناك من يقول بأن القط أكل أحد أولاد البطة وهناك من يصرح بوجود قصة حب جمعتهما ولكن أتى الجميع للتصوير ومشاهدة هذه الظاهرة الغريبة.

كورنيش الخُبر

وبإنتشار هذه القصة على نطاق واسع في شتى بقاع المملكة جذبت العديد من الزوار لكورنيش الخُبر الذي اصبح من أهم المعالم السياحية خلال الفترة الأخيرة، حيث حضر زائر آخر من "جدة" خصيصًا للإستمتاع برؤية هذا الثنائي اللافت للإنتباه على أرض الواقع.

دفاع البطة عن القط

كما كشف أحد الزوار أن هذه العلاقة امتدت لدفاع البطة عن القط وقت الحاجة والعكس مما يُبرز الحب الكبير بينهما وهذا في حد ذاته أمر غريب لكونهما في الأصل عدوان طبيعيان فالقطط تأكل الطيور.

معجزة

وحضر زائر آخر من "مكة" خصيصًا بعد مشاهدة فيديوهات هذا الثنائي التي اعجبته بشدة لندرة هذه العلاقة حيث لم تحدث سابقًا ووصفها بالمعجزة.

روميو وجوليت

ونشر بعض الزوار العديد من الفيديوهات ‏عن القط والبطة على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مما جعلهما الثنائي الأشهر على الإطلاق خلال الفترة الماضية حيث شبههم البعض بروميو وجوليت.