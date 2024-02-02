السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة.

وجرى خلال الفترة من 3 حتى 9 يناير 2024م في محافظة حجة ضخ 876.00 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 8.164.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام ، وتنفيذ 67 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 27 حملة للرش اليرقي، فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 70.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 30.100 فرد.