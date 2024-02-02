السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية في مديرية خوجياني بولاية ننجرهار في أفغانستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, 500 سلة غذائية في مديرية خوجياني بولاية ننجرهار في أفغانستان، استفاد منها 3.000 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأفغان العائدين من باكستان إلى بلادهم.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج حول العالم.