السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 8.875 كرتون تمر في مدينة أنجمينا بجمهورية تشاد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 8.875 كرتون تمر في مدينة أنجمينا بجمهورية تشاد، استفاد منها 53.250 فردا، وذلك ضمن مشروع توزيع 300 طن من التمور في جمهورية تشاد 2024م.

ويأتي ذلك ضمن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.