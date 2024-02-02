شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" تستعرض حلولها المبتكرة بمعرض الدفاع العالمي 2024 والان نبدء بالتفاصيل

تطوير المدن الآمنة

معرض الدفاع العالمي 2024

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الداخلية عن تفاصيل مشاركتها في معرض الدفاع العالمي 2024.وتستعرض وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي خططها لتطوير منظومة الأمن الداخلي وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي.كما تستعرض إمكاناتها في حفظ الأمن وحلولها المبتكرة في تطوير المدن الآمنة، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث وتطوير العمل الميداني والمحافظة على البيئة وأمن المنشآت الحيوية وإسهاماتها في توطين الصناعات العسكرية.وأنهت وزارة الداخلية استعداداتها للمشاركة في معرض الدفاع العالمي 2024 م في مدينة الرياض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية.وسيقام في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، تحت شعار "مقدام" برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-.

وسيركز معرض الدفاع العالمي، على التكامل المشترك بين أنظمة الدفاع الجوي والبري والبحري والأقمار الاصطناعية وأمن المعلومات.

ويأتي ذلك تحت سقف واحد في بيئة مثالية للتواصل والابتكار وتحفيز الشركات، حيث سيشهد مشاركة أكثر من 750 جهة عارضة، و45 دولة، و115وفدًا.