انت الان تتابع تعليقًا على مقطع النودلز.. "الغذاء والدواء": نطبق المواصفات التي تضمن سلامتها للاستهلاك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت الهيئةُ العامة للغذاء والدواء أنّها تقوم على مطابقة المنتجات الغذائية المستوردة أو المصنعة داخليًّا للوائح الفنية والمواصفات التي تكفل سلامتها وأمانها للاستهلاك الآدمي.

جاء ذلك بعد تداول مقطع فيديو لشخص يضع شرائح من مكرونة النودلز تحت عدسة المجهر "ميكروسكوب"، ليظهر فيها عوالق من الحشرات الصغيرة؛ حيث تم تمرير الفيديو للهيئة ليأتي ردّها بأنها تطبق المواصفات التي تكفل أمانها للاستهلاك الآدمي.

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