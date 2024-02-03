انت الان تتابع "الأرصاد": القريات تسجّل أدنى حرارة بالمملكة.. درجة واحدة مئوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
03 فبراير 2024, 9:24 صباحاً
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجات الحرارة المسجلة على المملكة اليوم السبت.
وأوضح المركز أن القريات سجّلت درجة واحدة مئوية، تليها طريف وتبوك وحائل درجتين مئويتين، ثم بريدة وسكاكا ورفحاء 3 درجات.
وتوقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على معظم مناطق المملكة، في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحبٌ مُمطرة على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، كما يُتوقع تكوُّن الصقيع والضباب على أجزاءٍ من مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنوّرة.
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