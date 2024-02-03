السعودية | ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة : الاستضافة تجسد المعاني الحقيقية لاهتمام المملكة بالمسلمين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعرب عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة أثناء تواجدهم بالمدينة المنورة عن امتنانهم الكبير لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من عناية ورعاية فائقة للمسجد النبوي وقاصديه من ضيوف الرحمن والزوار، مشيدين بالتطور العمراني في الحرم النبوي الشريف.

حيث عبّر الضيف ناصر الكيلاني من دولة رومانيا عن سعادته وافتخاره بأن يكون ضيفاً في برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة‫، مشيداً بالتطور الكبير الذي شهدته المملكة العربية السعودية والمسجد النبوي من خدمات مقدمة‬ لضيوف الرحمن من استقبال جميل وخدمات ميسرة ‫، خاتماً حديثه‬ بأن هذه المكرمة من خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – تجسد المعاني الحقيقية لاهتمامه وتلمسه احتياجات المسلمين في سائر أنحاء العالم.

‫وعبر ‬ارلندي سولاكو من دولة ألبانيا‫ ‬عن عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد – حفظهما الله – على تحقيق أمنيته بالقدوم للأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، مشيداً بالخدمات المتوفرة لخدمة زوار المسجد النبوي، داعياً الله عز وجل أن يحفظ حكومة خادم الحرمين الشريفين وأن يوفقها لما يحب ويرضى.

فيما أشار عايدين محمد من شمال اليونان إلى أن توفر الخدمات الجليلة في المسجد النبوي من المسؤولين كان لها كبير الأثر في أداء صلواتنا وزيارتنا بكل يسر وسهولة مع عظم الروحانية الإيمانية التي استشعرناها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيشها جميع الزوار، داعيا الله أن يحفظ المملكة وقائدها وشعبها من كل مكروه وأن يديم علينا نعمة الإسلام ، مقدماً شكره للقيادة السعودية على استضافته في برنامج ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة.