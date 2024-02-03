انت الان تتابع مدير "توقعات الطقس": نراقب مؤشرات حالة مطرية تبدأ نهاية الأسبوع الحالي على بعض المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 03 فبراير 2024, 7:00 مساءً

كشف مدير عام الإدارة العامة لتوقعات الطقس والمناخ بالمركز الوطني للأرصاد، حمزة كومي، عن استمرار تأثير الكتلة الباردة على معظم مناطق ⁧‫المملكة⁩ حتى منتصف هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى. وقال "كومي": "نراقب المؤشرات الأولية لحالة مطرية تبدأ نهاية الأسبوع الجاري على بعض مناطق المملكة". ‏ وأشار إلى أن المركز سيصدر التقارير الخاصة للحالة المتوقعة لاحقًا.

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