شكرا لقرائتكم خبر عن 100 مختص عربي وعالمي في مؤتمر طب وجراحة السمنة بجدة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تنظم الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة بالمملكة، المؤتمر العلمي السابع لطب وجراحة السمنة، برعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، من 7-9 فبراير الجاري في قاعة المؤتمرات بفندق هيلتون بمحافظة جدة.
وذكر رئيس مؤتمر طب وجراحة السمنة الدكتور عصام باتياه، أن هذا النسخة من المؤتمر العلمي لطب وجراحة السمنة، تعد الأكبر و الأضخم، حيث يهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات العلمية والعملية في طب وجراحة السمنة، وعرض أحدث الأبحاث والدراسات العالمية في هذا المجال، بحضور 100 من نخبة الأطباء والعلماء المتخصصين في مجال طب وجراحة السمنة والتغذية العلاجيه والعلاج السلوكي من مختلف دول العالم والخليج العربي.
كما توجد ورشة تدريب التمريض المستجدين على عمليات السمنة، وورشة عمل خاصة بالأطباء عن العمليات التصحيحية وورشة عمل أحدث علاجات السمنة قليلة التدخل مثل البالون وكرمشة المعدة.
وذكر رئيس مؤتمر طب وجراحة السمنة الدكتور عصام باتياه، أن هذا النسخة من المؤتمر العلمي لطب وجراحة السمنة، تعد الأكبر و الأضخم، حيث يهدف المؤتمر إلى مناقشة أحدث التطورات العلمية والعملية في طب وجراحة السمنة، وعرض أحدث الأبحاث والدراسات العالمية في هذا المجال، بحضور 100 من نخبة الأطباء والعلماء المتخصصين في مجال طب وجراحة السمنة والتغذية العلاجيه والعلاج السلوكي من مختلف دول العالم والخليج العربي.
محاضرات وجلسات علميةيشتمل المؤتمر على محاضرات وجلسات علمية وورش عمل مصاحبة في يومه الأول، منها ورشة عمل مستجدات التغذية العلاجية و الأمراض النفسية المتسببة والمصاحبة للسمنة.
كما توجد ورشة تدريب التمريض المستجدين على عمليات السمنة، وورشة عمل خاصة بالأطباء عن العمليات التصحيحية وورشة عمل أحدث علاجات السمنة قليلة التدخل مثل البالون وكرمشة المعدة.