شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل لقاء وزير الدفاع ونظيره البريطاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في معرض الدفاع العالمي بالرياض اليوم الأحد، معالي وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس.

وتم استعراض الشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، والإشادة بالفرص المتاحة في المعرض، كما بحث الجانبان التعاون في المجال الدفاعي، بالإضافة لأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وناقشا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وحضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مساعد وزير الدفاع المهندس طلال بن عبدالله العتيبي، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف.