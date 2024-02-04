تراند اليوم : شاهد: مواطنة توثق السعر الصادم ل"كيس البصل " في سوق عتيقة بالرياض

صحيفة الخليج 365: وثقت مواطنة مقطع فيديو الارتفاع المفاجئ في أسعار البصل في المملكة خلال الفترة الماضية.

حيث ذهبت الناشطة إلى سوق "عتيقة" وهو سوق للجملة حسب قولها وسألت فيه عن أسعار البصل لتصدم بسعره المرتفع حيث يبلغ ثمن الكيس الكبير مائة ريالًا وتتفاوت أسعار الأكياس ذوي الحجم المتوسط ما بين أربعون وخمسون ريالاً فيما يبلغ ثمن الصغير خمسة وعشرين ريالاً.

وأوضحت السيدة أن ارتفاع الأسعار كبير مقارنة بالماضي حيث كانت تشتري الكيس الصغير الذي يقدر سعره الآن بخمسة وعشرين ريالاً بثلاثة ريالات فقط.