فعالية لإبراز مهارات وقدرات أطفال متلازمة داون

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- بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية «صوت» لمتلازمة داون أمس الأول، فعالية «هيا نمشي معا» للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومركز العون، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وذلك في مقر مدارس الملك فيصل بالرياض. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جمعية «صوت» لمتلازمة داون أمس الأول، فعالية «هيا نمشي معا» للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ومركز العون، والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وذلك في مقر مدارس الملك فيصل بالرياض. وتهدف الفعالية إلى التوعية وإتاحة الفرصة للأطفال المستهدفين لإبراز مهاراتهم وقدراتهم، ونشر المزيد من الوعي حول هذه الشريحة من المجتمع، متضمنة سباقات بمسافات مختلفة وسباقا بمسافة 2 كلم.

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