انت الان تتابع نائب أمير مكة يزور ميسان ويدشن عدداً من المشروعات التنموية.. غداً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 7:52 مساءً

يواصل نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ‎سعود بن مشعل بن عبدالعزيز غداً الاثنين جولاته التفقدية على المنطقة بزيارة محافظة ميسان، ويليها زيارة محافظات الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية خلال الأسبوع الحالي. ويلتقي نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال جولاته أهالي المحافظات، كما يترأس اجتماع المجالس المحلية؛ ويطلع من خلالها على المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها، والمعتمدة. كما سيدشن نائب أمير مكة عدداً من المشروعات التنموية ويرافقه في الجولات مسؤولو القطاعات الحكومية بالمنطقة بهدف تعزيز التواصل المباشر بين المسؤول والمواطن.

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