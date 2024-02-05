شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس ناميبيا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس د. نانغولو مبومبا بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا لجمهورية نامييا.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

تهنئة ولي العهد