شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون يعالجون الكتابات العشوائية بالمرافق العامة جنوب الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة الطائف ممثلة في إدارة المشاركة المجتمعية مبادرة تطوعية لدهان وطمس الكتابات والرسومات العشوائية من المرافق العام بمدخل جنوب الطائف، بمشاركة متطوعين ومتطوعات، ضمن سعي الأمانة لمعالجة التشوهات البصرية المتمثلة في الكتابات العشوائية والمشوهة للجسور والعبارات والمرافق العامة وجدران وأسوار المباني والمجمعات الخدمية.

جهود تعزيز السلوكيات الحضارية وجاءت المبادرة عقب حملات تطوعية مكثفة نفذتها إدارة المشاركة المجتمعية، تباينت ما بين طمس الكتابات العشوائية وزراعة شتلات بالحدائق العامة ونظافة المتنفسات ورفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز السلوكيات الحضارية، وذلك بالتعاون مع شركاء الأمانة بالقطاعات العامة والخاصة وغير الربحي.

تم خلالها التركيز على تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المرافق العامة والمكتسبات الوطنية، وضرورة التعاون مع مختلف القطاعات من خلال توقيع اتفاقيات التعاون المشترك، والحيلولة دون تفاقم ظاهرة التشوهات التي تلحق بالمنشآت، مثل التعاون مع إدارة التعليم من خلال الأنشطة اللاصفية بالمدارس لتوجيه الطلاب ومساعدتهم على كشف قدراتهم وميولهم والعمل على تنميتها وتحسينها بالعمل على الحد من الظواهر السلبية، وتنمية المهارات والاتجاهات السلوكية السليمة للطلاب وغرس القيم النبيلة في نفوسهم، وتنمية الاعتماد على النفس بالمشاركة في البرامج والمبادرات التطوعية.