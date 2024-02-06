يتضمّن 6 بحوث.. "دارة الملك عبدالعزيز" تصدر العدد الثاني من "مراجعات"

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محمد بن مسعود - الدمام - أطلقت دارةُ الملك عبد العزيز العددَ الثاني من السنة الأولى لمجلة "مراجعات" التابعة لمجلة "الدارة"، وهو العدد المؤرخ في يوليو من عام 2023م.

واحتوت المجلة على ستة بحوث اتّسمت بالأصالة والمنهجية العلمية، والجدة في الموضوع والعرض؛ وذلك انطلاقًا من رؤيتها في أن تتبوّأ الريادة في مجال نقد الدراسات التاريخية والتراثية المنشورة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وإيصال رسالتها في إتاحة قناة لتعزيز الحوار العلمي والنقد المنهجي المؤثر في تطور الدراسات في تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها، وتراث الجزيرة العربية والعالم العربي والعالم الإسلامي.

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