بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في أذربيجان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 6:52 صباحاً

بدأ الناخبون في أذربيجان اليوم، التوجه إلى صناديق الاقتراع؛ للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية؛ حيث يتنافس سبعة مرشحين على منصب الرئاسة، من بينهم الرئيس الحالي إلهام علييف. وأفادت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية "أذرتاج"، بأن التصويت سيتم في 6537 مركز اقتراع في 125 دائرة انتخابية؛ بما في ذلك 6319 مركزًا دائمًا و218 مقرًّا غير دائم. وأضافت أنه تم إصدار ما مجموعه 6.524.203 أوراق اقتراع؛ حيث يبلغ عدد الناخبين المؤهلين للتصويت في البلاد 6.478.623؛ فيما سيراقب التصويت 790 مراقبًا دوليًّا يمثلون 72 منظمة دولية وينتمون لـ89 دولة؛ في حين يبلغ العدد الإجمالي للمراقبين المحليين 89366.

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