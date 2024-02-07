نائب أمير مكة يتفقّد مشروعات محافظة رنية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 07 فبراير 2024, 2:00 مساءً

زار نائب أمير مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، محافظة رنية، ضمن جولاته التفقدية لمحافظات المنطقة. وترأس الأمير "سعود" اجتماع المجلس المحلي في محافظة رنية، بحضور مسؤولي القطاعات الحكومية في المنطقة وأعضاء المجلس؛ لاستعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمتأخرة منها، وبحث سُبل تسريع العمل فيها. وتشمل المشروعات المُنجزة من إجمالي 17 مشروعًا: "المياه المحلاة، وازدواجية طريق الخرمة - رنية - بيشة المرحلة الأولى، وإنشاء خزان للمياه كخزان استراتيجي بسعة 10 آلاف متر مكعب، وإيجاد فرع لجامعة الطائف، وإنشاء مبنى للكلية الجامعية بالمحافظة "بنين" و"بنات"، وتحويل المعهد الصناعي الثانوي إلى كلية للتقنية، وإنشاء مبنى البلدية مع الكراج والمستودع مرحلة أولى، ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، وسفلتة وأرصفة وإنارة". فيما تضمنت المشروعات الجاري تنفيذها: "درء أخطار السيول وتصريف المياه، وتسمية وترقيم الشوارع، وإعادة تأهيل الشوارع، وتحسين وتجميل المداخل، وإنشاء ساحات مشاة ومظلات، وسفلتة مخطط الوزران، وسفلتة مخطط الجدار الشرقي برنية، ومشروع استكمال ازدواجية طريق بيشة - رنية للمرحلة الثانية". عقب ذلك استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة، عددًا من أهالي المحافظة؛ للاستماع إلى مطالبهم.

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