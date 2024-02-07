انت الان تتابع "الأرصاد" ينبّه: فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.. هذه تفاصيلها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نبّه المركز الوطني للأرصاد إلى فرص هطول أمطار متفاوتة الغزارة -بمشيئة الله- على معظم مناطق المملكة، وذلك من اليوم الأربعاء وحتى يوم الأحد المقبل.

وبيّن المركز أن منطقة الرياض من المتوقع أن تتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة من اليوم وحتى الأحد المقبل، فيما تشهد مناطق: عسير، وجازان، والباحة، من الأربعاء إلى الأحد هطول أمطار متوسطة قد تصل إلى غزيرة، وتتأثر منطقة نجران بهطول أمطار خفيفة من غدٍ الخميس إلى الأحد.

ومن اليوم إلى الأحد، يُتوقع -بمشيئة الله- أن تشهد (الطائف، العرضيات، ميسان، أضم والكامل) هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، أما (العاصمة المقدسة، جدة، الليث، القنفذة، رابغ، خليص، بحرة، الجموم، تربة، ورنية والمويه) فتشهد هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

أما في يومي السبت والأحد، فتكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة و(طريف وعرعر)، ومتوسطة إلى غزيرة على رفحاء ومنطقة القصيم وكذلك على (حفر الباطن، والنعيرية وقرية العليا)، ومتوسطة على منطقة حائل، وكذلك على (الدمام، الجبيل، بقيق، الأحساء، العديد والخفجي)، كما أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الجوف يوم السبت المقبل.