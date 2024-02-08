الاختبارات الشفهية والعملية باليوم الدراسي

أكد دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات، المواعيد المنظمة لاختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري 1445، اليوم الخميس والأحد المقبل موعدًا لبدء الاختبارات الشفهية أو العملية، وتكون ضمن اليوم الدراسي، وينفذ الاختبار التحريري للمادة ذات الجانبين «العملي أو الشفهي»، التي تتساوى فيه درجة التحريري مع العملي أو الشفهي، أو تقل فيه درجة التحريري عن الدرجة المخصصة «العملي أو الشفهي»، خلال فترة الاختبارات الشفهية أو العملية.

زمن الإجابة

أكد الدليل، أن بدء الاختبارات التحريرية الخميس المقبل، وجاء تحديد زمن الإجابة في الاختبارات التحريرية على النحو التالي:

الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث المتوسط

• المواد التي تتراوح حصصها بين 1 إلى 2 حصتين: ساعة واحدة.

• المواد التي عدد حصصها 3 إلى 4 حصص: ساعة ونصف.

• المواد التي عدد حصصها 5 حصص فما فوق: ساعتان.

• مواد الاختبار التحريري ذات الجانبين، التي يكون فيها الجانب العملي نصف الدرجة أو أكثر فيخصص له ساعة واحدة.

المرحلة الثانوية

• المواد التي تتراوح حصصها بين 1 إلى 2 حصتين: ساعة ونصف.

• المواد التي عدد حصصها 3 إلى 4 حصص: ساعتان.

• المواد التي عدد حصصها 5 حصص فما فوق: ساعتان ونصف.

• مواد الاختبار التحريري ذات الجانبين، التي يكون فيها الجانب العملي نصف الدرجة أو أكثر فيخصص له ساعة واحدة.