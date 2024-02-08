الاختبارات الشفهية والعملية باليوم الدراسي

زمن الإجابة
أكد الدليل، أن بدء الاختبارات التحريرية الخميس المقبل، وجاء تحديد زمن الإجابة في الاختبارات التحريرية على النحو التالي:
الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث المتوسط
• المواد التي تتراوح حصصها بين 1 إلى 2 حصتين: ساعة واحدة.
• المواد التي عدد حصصها 3 إلى 4 حصص: ساعة ونصف.
• المواد التي عدد حصصها 5 حصص فما فوق: ساعتان.
• مواد الاختبار التحريري ذات الجانبين، التي يكون فيها الجانب العملي نصف الدرجة أو أكثر فيخصص له ساعة واحدة.
المرحلة الثانوية
• المواد التي تتراوح حصصها بين 1 إلى 2 حصتين: ساعة ونصف.
• المواد التي عدد حصصها 3 إلى 4 حصص: ساعتان.
• المواد التي عدد حصصها 5 حصص فما فوق: ساعتان ونصف.
• مواد الاختبار التحريري ذات الجانبين، التي يكون فيها الجانب العملي نصف الدرجة أو أكثر فيخصص له ساعة واحدة.
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