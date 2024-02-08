حوالات مالية كبيرة تكشف جريمة تستر مواطن على مقيم مهنته "مندوب مبيعات"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 08 فبراير 2024, 2:11 مساءً

أعلن البرنامج الوطني لمكافحة التستر، عن كشفه تورط مواطن بالتستر على أحد المقيمين باستغلال الاسم التجاري وتحويل مبالغ مالية لا تتناسب مع مهنته "مندوب مبيعات" ناتجة عن نشاط غير نظامي خارج المملكة. كما كشفت التحقيقات إجراء الوافد تعاملات مالية مع مؤسسات تجارية وأفراد أكدت مزاولته لنشاط التجارة دون رخصة استثمار وعمله لحسابه الخاص. وأكدت "مكافحة التستر" صدور حكم قضائي تضمن التشهير وإغلاق وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري، أيضاً الحكم بالغرامة والسجن، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد استيفاء العقوبة.

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