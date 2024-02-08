المملكة تدين بأشد العبارات الانفجارات الإرهابية في باكستان

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الانفجارات الإرهابية التي وقعت في إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، مما تسبب في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص. pic.twitter.com/m7vfMcQvwv