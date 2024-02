شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين بأشد العبارات الانفجارات الإرهابية في باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الانفجارات الإرهابية التي وقعت في إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، ما تسبب في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.وأكدت الوزارة رفض المملكة التام لكافة أشكال الإرهاب والتطرف، وتضامنها مع باكستان وشعبها الشقيق أمام كل ما يحاول النيل من أمنها واستقرارها.كما تقدمت بخالص العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان الشقيق، مع خالص تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. This is a Twitter Status | تعرب وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات الانفجارات الإرهابية التي وقعت في إقليم بلوشستان في جمهورية باكستان الإسلامية، مما تسبب في وفاة وإصابة عشرات الأشخاص. This is a Twitter Status— وزارة الخارجية(@KSAMOFA)