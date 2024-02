شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض في الصدارة.. انخفاض معدل البلاغات البيئية 10% بـ6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

لوائح نظام البيئة

باشر مفتشو المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن إغلاق 490 بلاغًا بيئيًا، تلقاها المركز من مواطنين ومقيمين عبر رقم الاتصال المخصص للبلاغات البيئية 988 حتى نهاية شهر يناير الماضي.وأوضح المركز في تقريره الشهري أن جميع البلاغات المقفلة لسكان الأحياء تنوعت بين انتشار لروائح ضارة في الأحياء السكنية والمناطق الصناعية، وتلوث للهواء نتج عن أدخنة منشآت وأعمال إنشائية لمباني قريبة من السكان، بالإضافة إلى بلاغات عن تصريف غير نظامي للصرف الصحي في أراضي خلاء تؤثر بشكل مباشر على تدهور التربة وربما امتد ضررها لمصادر المياه الجوفية. أظهر التقرير أن معدل البلاغات الشهرية انخفض خلال ستة أشهر بنسبة تصل إلى 10٪؜ نتيجة ارتفاع الوعي المجتمعي بدور وصلاحيات المركز في الرقابة البيئية وإيقاع العقوبات النظامية وفق لوائح نظام البيئة التنفيذية.وأبان التقرير أن النسبة الأعلى من البلاغات البيئية لشهر يناير كانت تتعلق بالأدخنة بنسبة 26%، تليها الروائح الضارة بنسبة 23% من إجمالي البلاغات، وتنوعت باقي البلاغات حول وجود بقع زيتية داخل النطاق العمراني، في حين وردت نسبة أقل من البلاغات حول انتشار عوالق ترابية ناتجة عن أعمال بناء، وأخرى عن متضررين من عمليات ردم وتجريف، فيما كانت أقل البلاغات عن وجود بقع صرف صحي، تم التعامل معها ومعالجتها في أوقات قياسية، وفق صلاحيات المركز.وبيّن المركز في تقريره أن عدد البلاغات البيئية في منطقة الرياض كانت الأكثر بنسبة 25% من إجمالي البلاغات لشهر يناير، فيما تعامل المفتشون البيئيون مع 101 بلاغ في منطقة مكة المكرمة، 67 بلاغاً في المنطقة الجنوبية، في حين انخفضت عدد البلاغات في كل من المنطقة الشمالية والمدينة المنورة مقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي