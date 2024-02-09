السعودية | وزارة الداخلية تستعرض الدورية الطائرة الكهربائية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في معرض الدفاع العالمي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تستعرض وزارة الداخلية في معرض الدفاع العالمي 2024 م بالرياض، الذي أقيم في الفترة من 4 إلى 8 فبراير 2024م، الدورية الطائرة الكهربائية المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، المرتبطة بنظام قيادة وتحكم، لاستخدامها في أوقات كثافة الحركة المرورية، والمساعدات الإنسانية، والمناطق الوعرة، وحماية المنشآت الحيوية، وتحلق حتى ارتفاع (3000) متر، وبسرعة تصل إلى أكثر من ( 130) كيلومترًا في الساعة، وذلك بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.

يذكر أن وزارة الداخلية تشارك في المعرض، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية، للتعريف بمبادراتها وبرامجها لتعزيز المنظومة الأمنية وإسهاماتها في مجالات توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوطين الصناعات العسكرية، وتعزيز أمن الحدود، وتطوير المدن الآمنة، وإدارة الأزمات والكوارث والحشود، وحماية المنشآت الحيوية، والمحافظة على البيئة.