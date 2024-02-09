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السعودية | مكافحة المخدرات تشارك بمعرض في رالي حائل الدولي لعام 2024 بنسخته الـ (19)

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة حائل بمعرض في رالي حائل الدولي لعام 2024 بنسخته الـ( 19) للتوعية بأضرار المخدرات، الذي يستمر حتى يوم الأحد ( 11 فبراير 2024).

وتأتي مشاركة مكافحة المخدرات لتعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات، وسبل الوقاية منها، وآلية الإبلاغ عن مروجيها ومهربيها، وإبراز جهود الجهات الأمنية في التصدي لها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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