السعودية | مؤسسة حفظ النعمة الأهلية تطلق مبادرة “جهازك نعمة” لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقعت مؤسسة حفظ النعمة الأهلية اتفاقية تعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أمس، لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية، والحد من المخلفات الإلكترونية وحماية البيئة، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، وذلك في إطار الجهود المشتركة بين الهيئة والمؤسسة لتعزيز الاستدامة البيئية في المملكة، ودعم الاقتصاد الدائري.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتم إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية بمختلف أنواعها (الهواتف المحمولة والثابتة، أجهزة المودم، الطابعات، أجهزة الحاسوب المحمولة وغيرها) من خلال مسارين؛ مسار إصلاح الأجهزة وإعادة التبرع بها، حيث سيتم العمل على إصلاح الأجهزة القابلة للاستخدام، أو استعمال أجزاء منها كقطع غيار لإصلاح أجهزة أخرى، والتبرع بها للجمعيات المعنية، وتوزيعها على المستفيدين بعد ضمان سلامة التخلص من البيانات الشخصية المخزنة عليها، ومسار إتلاف الأجهزة وفق الطرق المعتمدة من الهيئة وتحويلها إلى مواد أولية كالمعادن والبلاستيك والزجاج، واستخدامها في صناعة منتجات جديدة.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عن طريق إعادة تدوير المواد الأولية واستخدامها في صنع أجهزة أخرى لتقليل الهدر المالي، إضافةً لتعزيز المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التكافل لتمكين المستفيدين من الحصول على الأجهزة، والمحافظة على البيئة بالحد من الانبعاثات الكربونية والمخلفات الإلكترونية وتحقيق الاستدامة الرقمية.

وبين الأمين العام لمؤسسة حفظ النعمة الأهلية عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الاتفاقية لتعزيز الجهود الحكومية في مجال الاستدامة البيئية، مؤكداً حرص المؤسسة على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات رؤية المملكة 2030 في الحد من الانبعاثات الكربونية والمخلفات الإلكترونية.