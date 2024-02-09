السعودية | رئيس البرلمان العربي يلتقي رئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، في العاصمة الأذربيجانية باكو، برئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز ورئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية أذربيجان صاحبة غافاروفا.

وأفاد البرلمان العربي، في بيان اليوم، أنه تم خلال اللقاء بحث التطورات الجارية على الساحتين العربية والإقليمية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد العسومي، خلال اللقاء، ضرورة أن يكون هناك مواقف مؤثرة وقوية للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز تجاه المجازر اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، داعيًا إلى تشكيل لجنة تابعة للشبكة تقوم بالتواصل المستمر مع الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية ومطالبتها بتحمُل مسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية في التصدي للجرائم العنصرية والاعتداءات الغاشمة التي تقوم بها قوات الاحتلال في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة .