انت الان تتابع تساقط برد وسيول …"الأرصاد" ينبه: حالة مطرية على المدينة المنورة تشمل هذه المحافظات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية، على بدر ووادي الفرع والمهد.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الـ1 من فجر غد السبت.

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