مؤتمر طبي يناقش تطوير أدوية السرطان بالمملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ‏ ناقش مؤتمر "القمة السعودية لعلم الأورام الدقيق"، الذي اختتم أعماله بالمدينة المنورة بمشاركة الخبراء والمختصين والأطباء من مختلف أنحاء العالم، تطوير أدوية السرطان في المملكة، إضافة إلى أحدث التطورات في طب الأورام الدقيق.

كما ناقش سبل التطبيق وتبادل الخبرات المهنية لتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمستفيدين.

وتضمنت موضوعات المؤتمر، الذي نظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالمنطقة، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات في المدينة المنورة، أحدث المستجدات والتقنيات والنتائج العلمية في هذا المجال.

وتناولت جلسات اليوم الثاني الاتجاهات الحالية في علم الأورام الدقيق والاتجاهات المستقبلية للدكتور عزام غفور من الولايات المتحدة، وإحداث ثورة في علم الأورام مع التكنولوجيا للدكتور محمد عبدالرحمن من المملكة العربية السعودية، وطريق تضمين التجارب السريرية في الممارسة السريرية للدكتور عبد الدويري من المملكة المتحدة.

كما تطرقت الجلسات إلى ترجمة علم الصيدلة الجيني من التجارب السريرية إلى الممارسة السريرية ومنظور المنظم بشأن تطوير أدوية السرطان في المملكة للدكتورة هنا الشيخ، والدكتورة الهنوف النفيسة من المملكة العربية السعودية.