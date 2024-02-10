شكرا لقرائتكم خبر جامعة الحدود الشمالية تعزز دور طلاب المنح في نشر الوسطية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة الحدود الشمالية أمس الأول، وبالتعاون مع معهد الأئمة والخطباء بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج "دور طلاب المنح في نشر الوسطية والاعتدال والتسامح" والذي تضمن سلسلة من المحاضرات والندوات والدروس العلمية والمهارات الشخصية.

وتناول البرنامج الذي بدأ منذ 3 أشهر على عدد من المحاور، من أبرزها فقه الدعوة إلى الله في الكتاب والسنة، وتخطيط البرامج الدعوية، وفقه الخلاف والتعامل مع المخالفين، وفقه مقاصد الدعوة إلى التوحيد، وسياسة المملكة في نشر الوسطية ومكافحة التطرف، وجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتحقيق التضامن الإسلامي، إلى جانب إدارة الذات ومهارات التواصل والحوار، واستثمار التقنية في الدعوة إلى الله.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز قيمة الوسطية والاعتدال والتسامح، وترسيخها لدى أبنائنا من الطلاب الدوليين؛ ليكونوا دعاة للوسطية، وهداة للإنسانية في مجتمعاتهم وأوطانهم، ليقدموا الصورة الحقيقية للإسلام وسماحته ورحمته بالخلق، بعيدا عن التطرف والغلو والإفراط والتفريط.

وحرصت الجامعة على تنفيذ برامج العلمية لطلبة المنح الخارجية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بصفتهم سفراء بلدانهم في المملكة الناقلين للمعارف والعلوم بعد انتهاء دراستهم وعودتهم إلى أوطانهم.