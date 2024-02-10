جامعة الحدود الشمالية تعزز دور طلاب المنح في نشر الوسطية

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وتناول البرنامج الذي بدأ منذ 3 أشهر على عدد من المحاور، من أبرزها فقه الدعوة إلى الله في الكتاب والسنة، وتخطيط البرامج الدعوية، وفقه الخلاف والتعامل مع المخالفين، وفقه مقاصد الدعوة إلى التوحيد، وسياسة المملكة في نشر الوسطية ومكافحة التطرف، وجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتحقيق التضامن الإسلامي، إلى جانب إدارة الذات ومهارات التواصل والحوار، واستثمار التقنية في الدعوة إلى الله.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قيمة الوسطية والاعتدال والتسامح، وترسيخها لدى أبنائنا من الطلاب الدوليين؛ ليكونوا دعاة للوسطية، وهداة للإنسانية في مجتمعاتهم وأوطانهم، ليقدموا الصورة الحقيقية للإسلام وسماحته ورحمته بالخلق، بعيدا عن التطرف والغلو والإفراط والتفريط.
وحرصت الجامعة على تنفيذ برامج العلمية لطلبة المنح الخارجية بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بصفتهم سفراء بلدانهم في المملكة الناقلين للمعارف والعلوم بعد انتهاء دراستهم وعودتهم إلى أوطانهم.
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