انت الان تتابع وظائف شاغرة بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد … هنا التفاصل والشروط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2024, 12:46 مساءً

أعلنت المدينة الطبية بجامعة الملك خالد عن رغبتها في التوظيف على وظائف على برنامج التشغيل الذاتي ممن تنطبق عليهم الشروط والمؤهلات، علماً بأنه سيتم فتح بوابة التقديم في موقع الجامعة بمشيئة الله يوم الخميس 5/ 8 / 1445هـ، ولمدة ستة أيام. وأوضحت بأن الشروط العامة الواجب توفرها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية. 2. أن يكون المتقدم لائقاً صحياً ووجود شهادة التصنيف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وبطاقة التسجيل سارية المفعول (للوظائف الصحية)، وألا يكون المتقدم أو المتقدمة مفصولاً من جهة أخرى لأسباب تأديبية أو صدر بحقه حكم شرعي. كما اشترطت أن يكون التقديم إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية ويتم تسجيل البيانات على مسؤولية المتقدم أو المتقدمة وإرفاق كامل المستندات والوثائق والشهادات المطلوبة بصيغة PDF.6. لا يسمح بالتقديم على أكثر من وظيفة واحدة وينتج عن مخالفة ذلك استبعاد الطلب. وشددت على ضرورية اجتياز الاختبار أو المقابلة الشخصية حسب ما تراه المدينة الطبية بالجامعة، وفي حال الحصول على الشهادة الدراسية والخبرات من خارج المملكة يلزم معادلة الشهادة من وزارة التعليم وتصديق الخبرات وللدخول، لمعرفة المزيد يرجى زيارة الرابط .

كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة بالمدينة الطبية بجامعة الملك خالد … هنا التفاصل والشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.