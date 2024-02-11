السعودية | الأمير عبدالعزيز بن سعود يستقبل السفير الجزائري لدى المملكة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة شريف وليد.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ومعالي وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين في الوزارة.