شكرا لمتابعة خبر عن الأمير عبدالرحمن بن مساعد: أرفض دخول بناتي مجال التمثيل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف رئيس نادي الهلال السابق الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن رفضه لدخول بناته مجال التمثيل.

وقال بن مساعد “أرفض دخول بناتي مجال التمثيل لا قولًا واحدًا لأني اشوف بناتي في نهاية الأمر جدهم الملك عبدالعزيز أفضل إني أشوفهم في مجال المحاماة ومجالات أخرى في الحياة ممكن ينجحون فيها”.

وكان بن مساعد قد أعرب عن حبه الشديد لزوجته مقدمًا شكره لها عبر بودكاست إحكي مالك قائلاً:” على ماذا لا أشكر زوجتي من الاشياء الفخور فيها تربية بناتي على مستوى عالي بسبب زوجتي وحبيبتي البندري بنت هذلول .”

وأضاف بن مساعد:” أنا كنت مقصر جدًا في هذا الجانب ولولاها ما كان ذلك حدث، وبعتذر منها على كل تقصير قصرته في حقها وأنا لا اوفيها حقها أبدًا .”