السعودية | “زراعة المدينة” تنظم ورش عمل للممارسات الزراعية الجيدة لرعاية النخلة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-واس

أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة اليوم، بالتعاون مع المركز الوطني للنخيل والتمور، ورش عمل مكثفة للمزارعين والعمالة الزراعية، بعنوان “الممارسات الزراعية الجيدة لرعاية النخلة”؛ وذلك للحد من الاصابات الحشرية والأمراض الفطرية، والتدريب على طرق الاعتناء بنظافة وصيانة النخيل، وعمليات الري والتسميد.

وتتناولت الورش التي تستمر ثلاثة أيام في منتزه المدينة الوطني، آلية نظافة رأس النخلة، وصيانة الأحواض، والطرق المثلى للتسميد، وتحسين التربة، بالإضافة إلى طريقة تعديل وتكميم النخيل، والعمليات الوقائية للنخيل، وطرق خف الثمار لتحسين الإنتاجية، إضافة إلى حلقة للنقاش بمشاركة الخبراء المختصين الزراعيين؛ لرفع الوعي بالممارسات الزراعية الجيدة، وتقديم الإرشادات للطرق المثلى في الحصاد والتخزين وتوزيع الدليل العلمي الزراعي للحضور.

يأتي ذلك ضمن مواصلة منظومة البيئة والمياه والزراعة، الجهود المبذولة للتنمية المستدامة، ودعم جميع المبادرات الرامية إلى تحقيق استراتيجيات الأمن المائي والغذائي، واستراتيجية الزراعة، والمساهمة في زيادة الناتج المحلي؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م.