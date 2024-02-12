شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "أيدياثون التعليم" للأفكار الإبداعية بجامعة الإمام عبد الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت عمادة تطوير التعليم الجامعي في جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، عن انطلاق "أيدياثون التعليم والتعلم الجامعي“.

وذكر عميد عمادة تطوير التعليم الجامعي الدكتور محمد الكثيري، أن هذا الأيدياثون عبارة عن سباق الأفكار الإبداعية المؤهلة لجائزة التميز في تطوير التعليم الجامعي ”تاج“، وتستهدف المبادرة الطلاب والطالبات في الجامعة. تعزيز الابتكار بمجال التعليم وأوضح أن هذه الفعالية تهدف إلى تعزيز الابتكار في مجال التعليم والتعلم الجامعي، من خلال اكتشاف التحديات التعليمية، وتقديم الحلول المبتكرة القابلة للتطبيق، مع توضيح أثرها وقابلية تنفيذها المشاركة في الأيدياثون متاحة للفرق الطلابية وتستمر حتى 1 مارس 2024 عبر البوابة الإلكترونية للجائزة من هنا.

وبيّن أن الأعمال المرشحة ستخضع للتقييم من قبل لجنة التحكيم من مختلف التخصصات، ويتضمن ذلك تقييمًا لملف الإنجاز، والعروض التقديمية، ومناقشة للأفكار المبتكرة.

ويُعد الأيدياثون أحد الفرص المميزة التي تهتم الجامعة بتقديمها للطلاب والطالبات من أجل إبراز قدراتهم الإبداعية، والمساهمة في تطوير بيئة التعليم والتعلم الجامعي.