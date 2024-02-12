شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية في المقدمة.. "البيئة" تكشف أعلى معدلات أمطار بالمملكة خلال يوم والان نبدء بالتفاصيل

معدلات هطول الأمطار

الدمام - شريف احمد - سجّلت المنطقة الشرقية أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار بـ 53.6 ملم في الأحساء، وذلك ضمن 7 مناطق شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار حتى صباح الإثنين 12 فبراير 2024.ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الذي يرصد كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، رصدت 56 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي من الساعة التاسعة صباحًا يوم الأحد 11 فبراير حتى الساعة الـ 9 صباح يوم الإثنين 12 فبراير، هطول أمطار في مناطق: الرياض، الشرقية، عسير، حائل، الحدود الشمالية، جازان، نجران.وأوضح التقرير أن منطقة الرياض سجّلت في حي القدس بالرياض 16.0 ملم، وفي رماح سجلت 7.2 ملم، فيما سجّلت المنطقة الشرقية أعلى كمية بلغت 53.6 ملم في الأحساء، و 43.2 ملم في مطار الدمام، وفي منطقة عسير سجل مطار أبها 15.0 ملم.وبيّن التقرير تسجيل منطقة حائل 2.2 ملم في تربة - بقعاء، بينما سجلت منطقة الحدود الشمالية 3.0 ملم في رفحاء، و1.2 ملم في مطار رفحاء، فيما سجلت منطقة جازان 1.0ملم في سد بيش، وفي منطقة نجران سجل مطار شرورة 5.4 ملم، وفي النمصة - بدر الجنوب 2.8 ملم.