تراند اليوم : بأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.. تفاصيل عرض جديد من نادي سعودي للتعاقد مع محمد صلاح

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن نادي الاتحاد ، يجهز عرضا جديدا يقدر بـ235 مليون يورو ، لإقناع ليفربول بالتخلي عن نجمه المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن راتب محمد صلاح مع الاتحاد سيكون 85 مليون يورو سنويا، أي 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليا مع ليفربول ، وفي حال تم الانتقال بهذا العرض ستصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2025، وهناك مفاوضات مع اللاعب من أجل تجديد عقده مع ليفربول.