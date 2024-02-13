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تراند اليوم : بأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.. تفاصيل عرض جديد من نادي سعودي للتعاقد مع محمد صلاح

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صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن نادي الاتحاد ، يجهز عرضا جديدا يقدر بـ235 مليون يورو ، لإقناع بالتخلي عن نجمه المصري محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن راتب محمد صلاح مع الاتحاد سيكون 85 مليون يورو سنويا، أي 4 أضعاف الراتب الذي يتقاضاه حاليا مع ليفربول ، وفي حال تم الانتقال بهذا العرض ستصبح الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

يذكر أن عقد محمد صلاح مع ليفربول ينتهي في صيف 2025، وهناك مفاوضات مع اللاعب من أجل تجديد عقده مع ليفربول.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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