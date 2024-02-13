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طقس الصباح الباكر.. ضباب على أجزاء من الرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب في أجزاء من منطقة الرياض خلال الصباح الباكر حتى الساعة 9 صباحًا، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.
ويشمل التنبيه: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والخرج والحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.

الإنذار البرتقالي -#منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة ...+0

للتفاصيل https://t.co/xZc2c1mAIC #الإنذار_المبكر #طقس_#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/9yfZfcZ7OY— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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