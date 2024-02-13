شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب في أجزاء من منطقة الرياض خلال الصباح الباكر حتى الساعة 9 صباحًا، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.ويشمل التنبيه: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والخرج والحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.