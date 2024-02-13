شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الصباح الباكر.. ضباب على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من انتشار الضباب في أجزاء من منطقة الرياض خلال الصباح الباكر حتى الساعة 9 صباحًا، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 - 3) كيلومترات.
ويشمل التنبيه: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والخرج والحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.
ويشمل التنبيه: الدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والخرج والحريق والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء.
الإنذار البرتقالي -#منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة ...+0للتفاصيل https://t.co/xZc2c1mAIC #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/9yfZfcZ7OY— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار البرتقالي - #منطقة_الرياض - #الزلفي #الغاط #المجمعة ...+0— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) February 12, 2024
للتفاصيل https://t.co/xZc2c1mAIC #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/9yfZfcZ7OY