شكرا لقرائتكم خبر عن "ريف السعودية": الميكنة الزراعية قلّلت تكلفة زراعة المحاصيل بنسبة 70% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف السعودية“، عن تحقيق مبادرة ”الميكنة الزراعية“ تقدمًا كبيرًا في تقليل تكلفة زراعة بعض المحاصيل، بنسبة فاقت الـ 70٪.

وتسلّم البرنامج الدفعة الثالثة من معدات الميكنة، والتي تشتمل على محاريث، ودرّاسات متنوعة، مبينًا أن البرنامج سيعمل على دراسة معدات زراعية أخرى في المستقبل، ليتم إدخالها ضمن مبادرة الميكنة الزراعية، بما يخدم صغار المزارعين.

ويأتي هذا الجهد ضمن مبادرة ”الميكنة الزراعية“، التي عمل فيها البرنامج بالتعاون مع مؤسسة ريف الأهلية، على تسليم المعدات الزراعية.