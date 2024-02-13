شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة تطوعية لزراعة شتلات الزهور وطمس المخالفات بحدائق الطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف مبادرة تطوعية لمعالجة الكتابات العشوائية بطمس الكتابات المشوهة للمظهر العام، وزراعة شتلات الأزهار الشتوية في إحدى حدائق الطائف، ضمن خطط الأمانة لتعزيز جهود تحسين المشهد الحضري لجعل الحدائق أكثر جاذبية وجمالاً.

وشارك المتطوعين والمتطوعات من أبناء الطائف في تفعيل الفرصة التطوعية والتي تهدف الأمانة من خلالها الى أشارك المجتمع في أعمال تحسين المشهد الحضري ورفع الوعي حول الحفاظ على المرافق العامة والمتنفسات لتدوم للأجيال القادمة وتعزيز الرقعة الخضراء بالمدينة.

جهود تحسين المشهد الحضري تعكس هذه المبادرة التطوعية التزامنا بتحسين المشهد الحضري وجعل المدينة أكثر جمالًا وتنوعًا، وفقد شهدت حدائق الطائف مبادرات تطوعية مميزة بجهود المتطوعين والمتطوعات، حيث تم طمس الكتابات العشوائية وإضافة الألوان والأزهار الجميلة التي تضفي جوًا من السعادة والراحة على الزوار.

وأشارت الأمانة أن المبادرات تعكس روح التعاون والتضامن في المجتمع، وتشجع على بذل المزيد من الجهد المعزز للعمل التطوعي، والمساهمة في بناء مجتمعنا وتعزيز الروح المجتمعية".

تجدر الإشارة إلى أن إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف نفذت العديد من الفرص التطوعية المعززة للعمل التطوعي، حيث قامت بإشراك المتطوعين والمتطوعات في مبادرات أخرى تهدف إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة في المدينة.