شكرا لقرائتكم خبر عن 16 فبراير.. انطلاق القمة السعودية الثانية للأمراض النادرة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تُنظم الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، وباعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فعاليات القمة السعودية الثانية للأمراض النادرة الجمعة المقبلة في الرياض.
وتُشارك في القمة نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين في مجال الأمراض النادرة، لمناقشة واستعراض أحدث سبل ونهج العلاج والأبحاث المتخصصة في الأمراض النادرة ورعاية المرضى.
تهدف القمة الرائدة إقليمياً إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والأطباء ومقدمي الرعاية الصحية لدعم المصابين بهذه الأمراض.
وتُشارك في القمة نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين في مجال الأمراض النادرة، لمناقشة واستعراض أحدث سبل ونهج العلاج والأبحاث المتخصصة في الأمراض النادرة ورعاية المرضى.
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