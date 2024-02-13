شكرا لقرائتكم خبر عن 16 فبراير.. انطلاق القمة السعودية الثانية للأمراض النادرة بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تُنظم الجمعية السعودية لطب أعصاب الأطفال، وباعتماد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، فعاليات القمة السعودية الثانية للأمراض النادرة الجمعة المقبلة في الرياض.وتُشارك في القمة نخبة من الخبراء المحليين والإقليميين والعالميين في مجال الأمراض النادرة، لمناقشة واستعراض أحدث سبل ونهج العلاج والأبحاث المتخصصة في الأمراض النادرة ورعاية المرضى.تهدف القمة الرائدة إقليمياً إلى تعزيز التعاون بين الباحثين والأطباء ومقدمي الرعاية الصحية لدعم المصابين بهذه الأمراض.وتُقام فعاليات القمة بالتزامن مع اليوم العالمي للأمراض النادرة في فبراير الجاري، وتشمل المواضيع التي يناقشها الخبراء المتخصصين خلال فعاليات الحدث على مدى يومي 16 و17 فبراير الجاري، دور الذكاء الاصطناعي في تشخيص وعلاج الأمراض النادرة. آخر المستجدات والتحديات والاتجاهات المستقبلية في العلاج الجيني للأمراض النادرة. التشخيص الوراثي قبل الزواج للأمراض النادرة التحديات والاتجاه المستقبلي. أطر علاج ضمور العضلات الشوكي محلياً ودولياً. دور العلاج الجيني والطب الدقيق في نهج علاج ورعاية الأمراض النادرة.