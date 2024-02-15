"فيصل بن بندر" يزيح الستار عن عدة مشروعات في الزلفي

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محمد بن مسعود - الدمام - أزاح الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم، الستار عن مشروعات مبنى وقف الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان)، ومركز محمد بن علي العبداللطيف لغسيل الكلى بمستشفى الزلفي العام، وأسواق الزلفي المركزية للخضار والفواكه واللحوم والدواجن، وشارع الأمير فيصل بن بندر، وكوبري تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الأمير فيصل بن بندر، ومشروع مركز الفوزان للنساء والأطفال بمستشفى الزلفي العام.

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية التي يقوم بها اليوم لمحافظة الزلفي والمراكز التابعة لها.

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