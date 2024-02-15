وزير الحرس الوطني يستقبل سفير إيران لدى المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 6:41 مساءً

استقبل الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني اليوم في مكتبه، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة العربية السعودية الدكتور علي رضا عنايتي. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال رئيس الجهاز العسكري المكلف اللواء الركن صالح بن عبدالرحمن الحربي، ومدير عام مكتب وزير الحرس الوطني ناصر بن زيد آل مهنا.

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