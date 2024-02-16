هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد تطلق "هذي أرضك 2"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 16 فبراير 2024, 12:46 مساءً

أطلقت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية اليوم، حملة "هذي أرضك" في موسمها الثاني، الرامية إلى تسليط الضوء على الممارسات البيئية الضارة لبعض المتنزهين عبر العديد من المنتجات الإعلامية والفعاليات الميدانية. وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة سامي بن مرضي الحربي أن إطلاق الحملة جاء بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة وحمايتها من مخاطر التلوث الناجم عن ترك المخلفات وآثارها الضارة على النباتات والحيوانات، نحو ترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة على البيئة والعناية باستدامة مواردها؛ كوننا المستفيد الأول منها. وأشار "الحربي" إلى أن الحملة تركز على لفت انتباه المجتمع واستشعارهم لقيمة الأرض وأهمية الحفاظ عليها، وعدم ترك المخلفات بعد الاستمتاع بطبيعتها، إلى جانب تعزيز السلوكيات الإيجابية حفاظًا على صحة كائناتها الحية وسلامتها، وحفاظًا على المشهد الجمالي لمرتادي محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.

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