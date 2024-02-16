انت الان تتابع بالفيديو.. رغم الحرب والمعاناة الإنسانية: "الجارديان" توثّق تكريمَ حفظة القرآن في غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

وثّقت صورةٌ نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، تكريمَ عددٍ من الطلاب والطالبات في حفل بأحد مخيمات النازحين في مدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة، على الحدود المصرية.

وكرّم القائمون على مركز إيواء مدرسة شفا عمرو، نحوَ 40 طالبًا وطالبة من النازحين في رفح، في خضمّ الحرب التي يشنُّها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع.

ووثّق مقطعُ فيديو للصحفي حسن إصليح، كيف بدت السعادة على وجوه الطلاب على الرغم من المعاناة الإنسانية التي يعيشونها، والظروف المأساوية من جوع ومرض وبرد ونزوح، وفي ظلّ غياب مقومات ومظاهر الحياة.

وتحدّى هؤلاء الطلابُ معاناتَهم وآلامَهم، والظروفَ الإنسانية الصعبة، وما يعانيه القطاع من أزمات نقص الغذاء، وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض والأوبئة، إلا أن ذلك لم ينل من عزيمتهم، واستمرّوا في حفظ كتاب الله.

ويتكدّس نحو مليون ونصف المليون نازح في رفح التي تقع على الحدود المصرية، من أصل نحو مليونين هم إجمالي سكان غزة، ويخشى مئات الآلاف من هؤلاء النازحين من خطر الموت الذي يتهدّدهم في ظلّ التهديد الإسرائيلي باجتياح المدينة الحدودية.