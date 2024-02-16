شكرا لقرائتكم خبر عن بجهود 90 مسعفة سعودية.. "أياد بيضاء" تنقذ الأرواح وتعزز خدمات الإسعاف بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

المرأة السعودية في تقديم الخدمات الإنسانية

الدمام - شريف احمد - تُقدم 90 مسعفة سعودية مساهمات بارزة في إنقاذ الأرواح وتحسين خدمات الإسعاف في المملكة.وتعمل المسعفات مع طواقم هيئة الهلال الأحمر السعودي على مدار الساعة لتقديم الخدمات الإسعافية للمرضى والمصابين في الحوادث الطارئة.وتتنوع مهام المسعفة ضمن فرق هيئة الهلال الأحمر، حيث تُقدمن الرعاية الطبية والإسعافية والتثقيفية لرفع مستوى الوعي الصحي. كما تُشارك المسعفات في خدمة ضيوف الرحمن ضمن مواسم الحج والعمرة.وأكدت أخصائية الخدمات الطبية الطارئة بالهيئة المسعفة، شريفة البوناقة، على أهمية الاستعداد والجاهزية طيلة ساعات العمل حسب ظروف العمل الميداني، والتعامل مع مختلف الحالات بتدرج خطورتها من منطلق إنساني.وأشارت إلى دور المرأة السعودية في تقديم الخدمات الإنسانية متجاوزاً حدود الوطن، حيث شاركت المسعفات السعوديات في فريق الاستجابة الميداني المرسل من قبل الهيئة ضمن أعمال الإغاثة في زلازل تركيا سنة 2023.وقالت: "تُواجه المسعفات بعض التحديات، مثل التعامل مع بعض الحالات النفسية الصعبة، أو التعامل مع بعض الحوادث المروعة، لكن إيمانهن بمسؤوليتهن وحرصهن على تقديم أفضل الخدمات للمرضى والمصابين يُساعدهن على تخطي هذه التحديات".وأكدت على أهمية دعم وتشجيع المرأة السعودية للانخراط في العمل الإسعافي، لما له من دورٍ هام في خدمة المجتمع.وأشارت عدد من المسعفات إلى شعورهن بالفخر والسعادة لخدمة الوطن وإنقاذ الأرواح، مؤكدات على أهمية العمل الجماعي والتكاتف بين جميع أفراد الفريق لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والمصابين.