السعودية | وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية البريطاني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي وزير خارجية المملكة المتحدة السيد ديفيد كاميرون، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024م.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومستشار سمو وزير الخارجية الأستاذ محمد اليحيى، ومساعد مدير عام مكتب سمو الوزير الأستاذ وليد السماعيل.