شكرا لمتابعة خبر عن بعد أزمة إفلاسه .. خليفة المهيري يتغزل بزوجته أميرة الطويل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تغزل رجل الأعمال خليفة المهيري بزوجته سيدة الأعمال أميرة الطويل، وذلك بعد إعلان إفلاسه، حيث كتب فيها شعرًا غرد به على حسابه على منصة إكس.

وكانت الطويل قد غردت على حسابها قائلة: “على قدر رقي روحك، يبعث لك الله من يفقهون سموها، ومن هنا يبدأ الإلهام، وتبدأ التجليات طريقها بينك وبينهم”.

ليرد عليها زوجها المهيري بأبيات شعرية يتغزل فيها قائلًا:” تستاهل الحب نجدية .. رفيعة الشأن عجابة .. العين يا عين بحرية .. والجيد يا جيد ريمية .. تجفل من الزول لعابه “.

وكان خليفة المهيري قد أعلن منذ يومين إفلاسه، حيث يعاني من تراكم الديون والقروض، وقضايا ضده في لندن، بعد تعرض شركته للإفلاس.

إقرأ أيضًا: